“E… state in giardino”, stasera alla Cittadella la Bigshow Live Band

CIVITAVECCHIA – Martedì 16 luglio sarà la volta della Bigshow Live Band per la terza edizione di “E…state in giardino” 2024 organizzata dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi e la direzione artistica di Giulio Castello.

La Bigshow Live Band vanta centinaia di eventi ed un repertorio davvero infinito capace di spaziare dal pop al rock, dalla disco music alla musica italiana: è composta da musicisti e cantanti di grande prestigio e rinomata esperienza. Un concerto da vivere dalla prima all’ultima canzone attraverso un percorso musicale fatto di grandi successi italiani ed internazionali.

Pe chi non fosse in possesso del coupon gratuito può venire direttamente la sera dello spettacolo dalle ore 20,30 fino ad esaurimento posti a sedere disponibili proprio il 16 luglio, per consentire l’accesso a chi non si è potuto recare presso il Traiano.