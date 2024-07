Per la rassegna “E…state in giardino” 2024 questa sera Soul Bahia alle ore 20.30 alla Cittadella

Prosegue la rassegna “E…state in giardino” 2024 organizzata dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

Questa sera 23 è la volta dei Soul Bahia; nel nome è scritta un po’ la storia del quartetto: un sound dai ritmi latini con radici partenopee che fonde l’anima del soul pop con un mix di sonorità brasiliane. reggae, salsa, r&b… proponendo un repertorio tra i classici della canzone italiana/napoletana ed internazionale dagli anni ’40 ad oggi ed una serie di mashup (fusione di due o più brani) come ad esempio “‘O surdato nnammurato+No woman no cry”, “How deep is your love+Quanno chiove”, “Stand by me+Every breath you take”. “Light my fire+Oyo como va+Mambo italiano”, “Rosalina+Banane e lamponi”. “Medley Battisti”, “Medley Celentano”.

Sold per i coupon gratuiti distribuiti ma disponibilità di sedute dalle 20,30 alla Cittadella per chi non ha avuto modo di averli.

Appuntamento presso la Cittadella della Musica.