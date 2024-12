Domenica 15 dicembre ultimo appuntamento della rassegna musicale “Uniti per la cultura: connubio tra musica e storia”

CIVITAVECCHIA – E si concluderà domenica 15 la Rassegna Musicale “Uniti per la cultura: connubio tra musica e storia” con il concerto dal titolo “Chitarre per la pace”. Protagonisti della performance gli studenti dei Maestri Simonetta Camilletti e Leonardo De Angelis titolari della Cattedra di Chitarra presso il Conservatorio statale Santa Cecilia di Roma.

Tanti gli applausi registrati anche per gli artisti del secondo appuntamento. Consensi più che positivi per Elisabetta Di Zoppo al flauto, Corrado Stocchi al violino e Luca Mancini alla chitarra, che hanno eseguito magistralmente musiche di De Call, Carulli, Kreutzer e Rossini-Carulli. Anche per questo appuntamento è stata numerosa la presenza degli studenti del Liceo Galilei indirizzo artistico e musicale, intervenuti insieme alla Prof.ssa Carla Melchiorri.

“Come per lo scorso anno abbiamo voluto coinvolgere per un incontro musicale, gli studenti delle classi di chitarra del Conservatorio Santa Cecilia. – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – L’intento della Pro Loco di Civitavecchia, organizzatrice della rassegna è infatti quello di far avvicinare i ragazzi, attraverso la musica, alla bellezza del patrimonio artistico offerto sia dal Museo che ci ospita, sia del sito delle Terme Taurine dove è poi prevista una visita guidata. Così come siamo felici che gli studenti dell’Istituto Stendhal, con la Prof.ssa Valentina Feriozzi, siano partecipi per la parte relativa alla degustazione dei biscottini.”

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 11,00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia.

Ingresso libero senza prenotazione. Info al 3513440202 oppureprolococivitavecchia@gmail.com