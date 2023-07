A Tarquinia Lido tornano Sport’n’Roll e Fermento, quattro sere di sport e musica

TARQUINIA – Quattro sere di sport e musica da vivere a tutta birra. Il lungomare di Tarquinia Lido pronto a diventare una grande arena per eventi, con tornei, concerti, spettacoli e un’area degustazioni dedicata al mondo delle birre artigianali. Dal 3 al 6 agosto tornano Sport’n’Roll e Fermento, per un pieno di intrattenimento e divertimento nel cuore dell’estate tarquiniese. A organizzare le due manifestazioni la ProLoco e il Comune, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive locali. “Fermento si unisce a Sport’n Roll per creare una settimana ricchissima di appuntamenti – affermano i promotori -. Avremo un’arena, tre piazze per concerti, uno spazio dedicato all’enogastronomia, tra birre artigianali e street food in collaborazione con le attività di Tarquinia Lido, per un calendario di iniziative che saprà catturare l’attenzione degli appassionati dello sport, degli amanti della buona musica, dei “beer lover” e delle tante famiglie che trascorrono le vacanze nella nostra località balneare”. In via di definizione la line up delle band che si esibiranno; quasi chiuso l’elenco delle discipline che daranno vita a entusiasmanti competizioni ed esibizioni; pronta da svelare la lista dei birrifici artigianali. “Ci prendiamo ancora qualche giorno, prima d’iniziare a far conoscere il programma – concludono -. Dobbiamo sistemare alcuni dettagli, ma siamo a un ottimo punto. C’è entusiasmo e tanta voglia di fare qualcosa di bello per Tarquinia e il Lido”. Per rimanere aggiornati è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/sportnrolltarquinialido