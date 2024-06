Elezioni Europee. Demos a sostegno di Marco Tarquinio

CIVITAVECCHIA – “Si è svolto ieri 5 Giugno a Civitavecchia presso la pasticceria ‘La Fontana ‘ un incontro organizzato da DEMOS -Civitavecchia con Marco Tarquinio , candidato indipendente nelle liste del PD alle elezioni Europee, sostenuto da DEMOS .

Ha partecipato all’incontro anche il segretario nazionale di DEMOS Paolo Ciani Tarquinio , direttore per 14 anni del quotidiano ‘Avvenire’ ha spiegato l’importanza di andare a votare in queste elezioni Europee perché, per la prima volta , si presentano movimenti politici che ,pericolosamente, vorrebbero indebolire il peso politico ed economico di un un’Europa unita.

Tarquinio ha sottolineato con chiarezza che la pace non si può costruire con la guerra , fornendo armi senza uno sforzo diplomatico che attualmente , purtroppo , vede l’unione Europea in un ruolo non da protagonista . In questo contesto va ripensato lo scopo della NATO che è diventata un’alleanza offensiva che non difende la pace . L’articolo 11 della nostra costituzione dice che ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali..’: Bisogna creare una forza di difesa militare europea non aggressiva e parallelamente modificare e ripensare il ruolo politico dell’Europa . Si tratta di un processo di cambiamento che richiede tempo ma che deve essere avviato.

Potenziare il peso del PD a livello europeo è importante per contrastare quelle forze che vogliono un Europa politicamente debole e comprimaria”

DEMOS Civitavecchia