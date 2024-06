Il candidato sindaco Francesco Sposetti chiude la campagna elettorale a Tarquinia Lido

TARQUINIA – “Francesco Sposetti chiuderà la campagna elettorale a Tarquinia Lido. Il candidato sindaco della colazione formata da Pd, M5S, Lista civica “Civitas” Francesco Sposetti e Alleanza Verdi e Sinistra, e i candidati consiglieri comunali si ritroveranno il 7 giugno, dalle 20, al ristorante Velcamare, al civico 1 di via degli Argonauti, per una serata aperta a tutti i cittadini con cena buffet e tanta buona musica. “È un’iniziativa che vuole rafforzare il senso di comunità e coinvolgimento nella vita della città – sottolinea Sposetti -. Il nostro progetto nasce dalla voglia di voltare pagina rispetto al passato, per una Tarquinia che sia più aperta e inclusiva, con un’amministrazione comunale capace di dialogare con le persone che non imponga scelte laceranti per il tessuto sociale, culturale ed economico cittadino. Così, come abbiamo fatto più volte in queste settimane tornando nelle piazze per riappropriarci degli spazi della città con momenti di festa, anche questo appuntamento sarà un’occasione per stare insieme, socializzare e credere che il cambiamento è possibile”.

Francesco Sposetti candidato sindaco di Tarquinia