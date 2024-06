Elezioni Tarquinia, Sposetti partecipa al convegno “Le comunità energetiche a Tarquinia”

TARQUINIA – Un’occasione per ripensare il futuro energetico locale. Il 5 giugno, alle 18, alla sala “D. H. Lawrence”, al civico 49 di via Umberto I, si terrà il convegno dal titolo “Le comunità energetiche a Tarquinia – Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella realizzazione e nella gestione delle CER”. Promosso dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco Francesco Sposetti, l’evento vedrà nella veste di relatori Giuseppe Nascetti, professore emerito di ecologia dell’Università degli Studi della Tuscia, Giuseppe Pugliesi, dirigente d’azienda, e Alessandro Rosati, ingegnere ed esperto in energie rinnovabili. Saranno presenti il candidato sindaco Francesco Sposetti e i candidati consiglieri comunali di Alleanza Verdi e Sinistra Susanna Finocchi Vitale, Roberto Antenore e Vincenzo Pirozzi. L’incontro, aperto al pubblico, sarà un momento di riflessione per illustrare tutti gli aspetti che ruotano attorno alle comunità energetiche, un modello virtuoso di produzione e consumo di energia decentralizzato e partecipativo. “Le CER rappresentano una sfida – dichiarano i promotori dell’iniziativa -. Da una parte per gli ostacoli posti da una burocrazia spesso lenta e macchinosa; dall’altra dalla necessità di un forte investimento iniziale e della coesione indispensabile tra gli attori coinvolti. Tuttavia, in un mondo dove la questione della tutela ambientale è una priorità assoluta, le comunità energetiche sono una sfida che un’Amministrazione comunale non può non affrontare e sono quindi un punto qualificante del nostro programma”

Francesco Sposetti candidato sindaco di Tarquinia