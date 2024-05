Domenica 26 maggio Giuseppe Conte a Tarquinia a sostegno di Francesco Sposetti

TARQUINIA – “Domenica prossima 26 maggio, Giuseppe Conte, Presidente del M5S e Presidente del Consiglio in uno dei momenti più difficili della storia italiana recente, sarà a Tarquinia all’Alberata Dante Alighieri alle ore 17 per incontrare la nostra città. Verrà a sostenere la candidatura a Sindaco di Francesco Sposetti, un candidato civico e moderato sostenuto da una coalizione di partiti che lo hanno scelto a guidare Tarquinia per le sue doti umane, professionali e amministrative.

Il M5S Tarquinia, che ha deciso di sostenere Sposetti in questa tornata elettorale, presenterà inoltre i suoi candidati consiglieri comunali. Sposetti sta onorando bene il suo slogan “La voce di tutti”, ascoltando singoli cittadini e realtà associative, per una città pacificata che ritrova fiducia in stessa perchè l’aria sta cambiando. Sarà una città del benessere per tutti i suoi abitanti, dove privilegi e diritti impropriamente acquisiti per appartenenza politica non avranno spazio, per affermare invece equità in ogni ambito: servizi sociali, cultura, sport, diritto alla casa, istruzione e non ultimo il mondo giovanile, da trattare come la vera ricchezza di una comunità, a cui andranno riservate risorse importanti.

Giuseppe Conte, concluso il suo intervento potrà poi conoscere qualcuna delle nostre meraviglie culturali e, prima di partire per Civitavecchia, parteciperà ad un brindisi per Francesco Sposetti Sindaco a Piazza del Duomo”

Movimento 5 Stelle Tarquinia