Bacciardi: “Polo scolastico e Auditorium per cambiare il volto della Città”

TARQUINIA – “Polo Scolastico e Auditorium, abbiamo presentato le due opere pubbliche centrali per il nostro programma.

Non solo parole o sogni ma progetti concreti, fattibili, che cambieranno la nostra Tarquinia.

Il Polo Scolastico risponde ad una esigenza non più derogabile: una scuola moderna, efficiente, tecnologica.

Basta con le classi pollaio o i container per continue ristrutturazioni; basta disagi nella viabilità nelle ore di ingresso e uscita; aule sicure adatte alle esigenze della nuova scuola; vicinanza agli impianti sportivi; autosufficienza energetica; migliore sorveglianza; continuità per gli studenti, collegamento con i mezzi pubblici e parcheggi agevoli; abbattimento costi per le famiglie e l’amministrazione su mensa e trasporto pubblico.

Abbiamo individuato quale sito i terreni davanti alla Coop, accanto agli impianti sportivi che

trasformeremo in palestre, vicino alla piscina e alla pista di atletica, affinché gli studenti possano fare attività fisica in spazi adeguati.

Auditorium: il primo sul litorale, riusciremo dove gli altri hanno fallito.

Una struttura moderna con spazio esterno per vivere la musica 365 giorni all’anno. Inserito in un contesto verde ad uso parco, un’opera pubblica per recuperare spazi e renderli funzionali

alla popolazione per migliorare la città e la qualità della vita. Gestione condivisa con le realtà che si occupano di musica: dalla banda cittadina, alle scuole di musica. Uno spazio in cui la musica si esprima in ogni forma e linguaggio, un punto di riferimento non solo per Tarquinia.

La musica come passione, ma anche come opportunità di lavoro, come strumento utile nel sociale. Un luogo di condivisione generazionale, aggregativo, un centro gravitazionale in grado d’influenzare la

politica urbana, un’opera pubblica che crei un nuovo spazio vitale, aprendo nuove opportunità allo sviluppo della città. Non sono sogni, ma progetti concreti, pensando al futuro della nostra Città”

Renato Bacciardi candidato sindaco di Tarquinia