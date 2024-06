Bacciardi: “Dialogo, confronto e progetti concreti: siamo pronti a rilanciare Tarquinia”

TARQUINIA – “Si chiude oggi questa stupenda campagna elettorale e subito domani sarete chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Non è un compito facile, lo so bene, ma credo che mai come oggi, ragione e cuore possano indicare la strada giusta.

Stare in mezzo alle persone, confrontarsi, per me è sempre un bel momento di crescita e qualcosa che esula dalla sola campagna elettorale. Devo però ammettere che questa volta è stata diversa dalle altre, perché non sono stato io a cercare le persone ma loro hanno cercato me e l’abbraccio ideale di ieri sera, è stato un momento davvero emozionante.

Nel corso della campagna elettorale ho sentito l’aria del cambiamento, i cittadini hanno pian piano fatto sentire la loro voce, dopo cinque anni di silenzio, luci e tante ombre.

Insieme possiamo dar vita ad una nuova stagione per Tarquinia, fatta di dialogo, confronto e progetti concreti. Troppi sogni sono già stati trasformati in incubi ed è l’ultima cosa di cui la città ha bisogno. Il rilancio di turismo, agricoltura e commercio sono la cura di cui Tarquinia ed i tarquiniesi hanno bisogno.

Una città che deve tornare ad essere comunità.

Per questo vi chiedo in queste ultime ore di riflettere, insieme alla famiglia, o agli amici o da soli. Bisogna prendere coscienza di quanto potere abbia andare alle urne. Molti credono che il proprio voto non cambi nulla, ed invece ogni singolo voto cambia e come. Dare la vostra fiducia a chi ancora una volta si schiera con i partiti è un azzardo che non possiamo permetterci perché i loro interessi saranno sempre avanti a quelli della nostra città. Vi chiedo perciò di dare fiducia a me ed alla mia squadra perché siamo le persone giuste sulle quali potrai sempre contare!”

Renato Bacciardi candidato sindaco di Tarquinia