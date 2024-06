Civitavecchia Popolare, Ricotti: “Riappropriamoci della nostra città e del nostro futuro”

CIVITAVECCHIA – “Civitavecchia è stata mal governata e lasciata al degrado dagli stessi che si candidano per risolvere problemi che “non hanno visto” negli ultimi 5 anni e che oggi ci parlano di rinnovamento. Solo pensando a vicende che ho attenzionato negli ultimi giorni:

– Da diversi anni Civitavecchia è priva di un ufficio tanto importante come l’Ufficio di Collocamento, portato via dalla nostra città per non ben chiarite ragioni che non siano, ad essere generosi, imputabili ad una profonda malagestio amministrativa;

– Il progetto per la realizzazione di quattromila loculi presso il cimitero di via Braccianese Claudia è oggetto di vicende dai contorni quantomeno foschi tanto da essere oggetto di esposti presso diverse Procure;

– Articoli che annunciano finalmente l’approvazione da parte della Sovrintendenza del masterplan per la ristrutturazione dei cimiteri locali, omettendo di dire che detta approvazione è datata marzo 2022;

– La gestione dello Stadio del Nuoto è stata prorogata, a pochi giorni dalle elezioni, per altri tre anni nonostante ci sia, dallo scorso marzo, un esposto che pone in evidenza gravi violazioni concessorie e gravi carenze sulla sicurezza;

– Esponenti della maggioranza che bocciano sulla stampa l’operato della loro stessa maggioranza;

– Solo ieri a tre giorni dal voto, è stato rilasciato il permesso di costruire al tanto discusso mega centro commerciale di Campo dell’Oro…..

Siamo sicuri che Civitavecchia si meriti tutto questo?

Pensateci quando andate a votare”

Simona Ricotta candidata al consiglio comunale di Civitavecchia nella lista Civitavecchia Popolare