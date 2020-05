Regione. Mozione di Porrello (M5S) per gli accessi automatizzati nella Regione

ROMA – È stata depositata dal consigliere regionale del M5S, Devid Porrello, una mozione per l’adozione di sistemi automatizzati di controllo degli accessi alle stazioni.

“Le previsioni sulla mobilità per le prossime settimane – si legge in una nota del M5S – così come la attualità di questi primi giorni di riaperture, indicano particolari criticità causate dai passeggeri nella fase di accesso alle stazioni e ai mezzi, passaggi che favoriscono gli assembramenti con i conseguenti rischi sanitari. Esistono diversi sistemi per agevolare l’accesso e scongiurare la calca davanti e dentro le stazioni e la Regione debba dotarsi in tempi brevi di tutti i dispositivi necessari a questo scopo. Tanto le aziende regionali di trasporti quanti gli altri enti coinvolti dovrebbero iniziare a provvedere senza aspettare la discussione in aula di questo atto”.