Una festa di energia e speranza l’edizione 2020 del “Concorso Ennio Galice”

CIVITAVECCHIA – Una festa di colori, energia, speranza e ottimismo, accompagnata da quell’entusiasmo contagioso che soltanto i bambini e gli adolescenti sanno per loro natura regalare. Questa è stata l’edizione 2020 del Concorso “Ennio Galice”, promosso dall’omonimo Istituto Comprensivo Statale grazie anche al contributo della famiglia Galice.

Quest’anno il concorso è coinciso con un momento certamente particolare, dettato dalla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid con il clima di tensione, paura e smarrimento che ne è conseguito. Per questo gli alunni della scuola dell’ infanzia, della primaria e della secondaria di 1°grado sono stati invitati ad inviare un elaborato sul tema “Emozioni in parole e immagini…il mio mondo dopo il coronavirus”, in una edizione speciale del concorso in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del prof.ssore Galice, che è stato insegnante di Educazione Artistica dell’Istituto che oggi porta il suo nome. Parallelamente, in questa edizione, è stata istituita anche una sezione speciale per tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado degli altri istituti comprensivi di Civitavecchia.

“La motivazione principale è nata dal desiderio di continuare il concorso ‘Ennio Galice’ creando un nuovo format più vicino alle esigenze educative, formative e innovative, in questo periodo particolare – spiega una delle referenti del concorso, la Prof.ssa Serenella Piermarini – La finalità più importante è stata, rimanendo a casa, stimolare la creatività e invitare gli alunni ad apprezzare ‘la Vita’ e riflettere sull’importanza dei valori fondamentali che contribuiscono a creare una società migliore. Ogni ragazzo si è espresso in modo creativo, con strumenti e tecniche a lui più congeniali, attraverso un elaborato in cui ha raccontato come domani vorrebbe il suo mondo. Molti hanno realizzato opere polimateriche, utilizzando tecniche pittoriche miste a collage di qualunque materiale gli alunni avessero a casa”.

I risultati, dall’Infanzia alla Secondaria, sono stati sorprendenti per vitalità, originalità e forza comunicativa, mettendo in difficoltà la giuria composta dalla Prof.ssa Bianca Moraja, pittrice e moglie del Prof. Galice, dal figlio Marco, docente di Lettere, dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Lucia Matarazzo, dalle docenti Serenella Piermarini e Patrizia Sacconi e da tutte le docenti di arte e tecnologia dell’Istituto.

“Gli alunni sono riusciti ad esprimere con profonda sensibilità le loro emozioni, i loro sentimenti e il loro modo di interpretare questo delicato momento vissuto con l’emergenza Covid-19 – ha dichiarato la Dirigente Lucia Matarazzo – producendo immagini e parole con un significativo valore evocativo, ma soprattutto comportamentale e civico. Tutto ciò coerentemente con un’altra importante finalità del concorso, vale a dire anche sensibilizzare gli alunni sull’importanza della protezione dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile”.

Di seguito tutti i vincitori del concorso, suddivisi per sezioni.

INFANZIA

1 premio – sez. E Campania – Lubrano Alessio

2 premio – sez. D Collodi – Zanlorenzi Mattia

3 premio – sez. D Campania Di Biagio Gemma

PRIMARIA CLASSI PRIME

1 premio – sez. 1A Papacchini – Fiorillo Gioele

2 premio – sez. 1E Posata – Sonno Simone

3 premio – sez. 1B Posata – Ottaviano Leonardo

PRIMARIA CLASSI SECONDE

1 premio – sez. 2D Papacchini – Luongo Sofia

2 premio – sez. 2A Papacchini – Perna Elisa

3 premio – sez. 2B Posata – Caponero Matteo

PRIMARIA CLASSI TERZE

1 premio – sez. 3A Collodi – Graziano Carlo Alberto

2 premio – sez. 3C Papacchini – Mazzotta Loide

3 premio – sez. 3A Collodi – Fazi Carlotta

PRIMARIA CLASSI QUARTE

1 premio – sez. 4B Papacchini – Pacchiarotti Andrea

2 premio – sez. 4 A Papacchini – Perugini Elisa

3 premio – sez. 4C Papacchini – Vergnano Lisa

PRIMARIA CLASSI QUINTE

1 premio – sez. 5 A Collodi – Pierosara Luna

2 premio – sez. 5 B Posata – Cracolici Loren

3 premio – sez. 5 A Posata – Fugalli Rebecca

SECONDARIA CLASSI PRIME

1 premio – sez. 1G San Gordiano – Paglioni Emanuele

2 premio – sez. 1I Campo dell’Oro – Vincenzi Federico

3 premio – sez. 1H San Gordiano – Metrano Daniele

SECONDARIA CLASSI SECONDE

1 premio – sez. 2G San Gordiano – Augelli Andrea

2 premio – sez. 2H San Gordiano – Lasagna Giuseppe

3 premio – sez. 2I Campo dell’Oro – Di Carmine Lorenzo

SECONDARIA CLASSI TERZE

1 premio – sez. 3G San Gordiano – Mercuri Loris

2 premio – sez. 3G San Gordiano – Bottone Celia

3 premio – sez. 3G San Gordiano – Amici Beatrice

SECONDARIA CLASSI TERZE ESTERNE

1 premio – sez. 3F Manzi – Aiardo Diego

2 premio – sez. 3B Manzi – Pampinella Cecilia

3 premio – sez. 3 L Regina Elena – Scaccia Cristian

PREMIO SPECIALE ENNIO GALICE

sez 3 B – Campo dell’Oro – Siniscalchi Giorgia (nella foto di copertina)