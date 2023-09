Il Festival ViterboImmagine2023 entra nel vivo dopo la doppia inaugurazione con il programma ricco di incontri

VITERBO – Dopo il grande successo dell’apertura del Festival ViterboImmagine2023, festival della fotografia, dell’archeologia e dell’arte, inaugurato il 9 e 10 settembre, nel prestigioso Palazzo dei Papi e nel Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, continua il fitto programma di incontri.

Oltre al 1° Concorso Fotografico Nazionale patrocinato dalla FIAF dal tema: Mosso Movimentato e FoTotempismo, il programma della manifestazione è ricco di eventi che si terranno tutti i fine settimana a partire dal prossimo 16 e 17 settembre, presso il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz di Viterbo, fino alla conclusione che avverrà il 4 novembre.

Sabato 16 settembre alle ore 17,00 Enzo Trifolelli presenterà il Prof. Ettore Gentili che terrà una conferenza su “La Società nell’Arte – L’individuo e la società”, con riferimento alla mostra in SpazioTempismo che vede coinvolti 26 artisti.

Domenica 17 settembre alle ore 17,00 sempre presso il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, in compagnia della giuria FIAF del Concorso, dal tema Mosso-Movimentato e FotoTempismo, saranno approfondite le tematiche dei lavori proposti e premiati nell’ambito delle due sezioni. Debora Valentini, direttrice Dip. Social FIAF e delegato della provincia di Viterbo, coordinerà gli interventi di Silvio Mencarelli (Presidente del Circolo “Photosophia” e direttore Scuola di Fotografia della LAR a Roma), Vittorio Faggiani, (AFI , Presidente del Magazzino 120), Gianpiero Ascoli (Direttore Centro Studi e Ricerca Immagine) e Enzo Trifolelli, (Presidente dell’Ass. Culturale il Castello). Anche il pubblico presente e gli appassionati di fotografia saranno invitati a intervenire con le proprie considerazioni e riflessioni sui temi esposti.

Gli incontri settimanali proseguiranno nei week end successivi fino alla conclusione, e tratteranno differenti tematiche: fotografia, archeologia, editoria, arte, musica, e altro ancora, e saranno movimentate da simposi e tavole rotonde, conferenze, presentazioni editoriali e attività popolari.

Le mostre fotografiche saranno visitabili fino al 5 novembre presso i tre diversi e prestigiosi musei di Viterbo: Il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz accoglie una parte dei lavori fotografici relativi alla sezione Mosso-Movimentato e FoTotempismo. Inoltre sono esposte per la prima volta in assoluto più di 35 opere in SpazioTempismo, nuovo Concetto questo che coinvolge tutte le discipline Artistiche: pittura, scultura, Digital-Art, installazioni e altro. 26 diversi Artisti espongono le loro opere. Per il grande coinvolgimento di artisti, esperti e pubblico, lo SpazioTempismo sta diventando un “Movimento” con delle precise caratteristiche che vuole rappresentare le multiprospettive della nostra società nella continuità del tempo rappresentato.

Il percorso espositivo continua al Museo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo che accoglie le opere vincitrici e ammesse del Concorso a patrocinio FIAF, di entrambe le sezioni, e al Museo Civico Luigi Rossi Danielli che accoglie gran parte dei progetti fotografici dei 25 autori partecipanti al Circuito Plus.