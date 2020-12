“Fantasia in azione” con la Blue in the Face

CIVITAVECCHIA – Un progetto di teatro pensato come azione sociale, come luogo di integrazione e condivisione, rivolto a ragazzi diversamente abili e non. Ciò è, sebbene in estrema sintesi, “Fantasia in azione”, targato Blue in the Face. “Per tre anni siamo riusciti a garantire la gratuità ai partecipanti – ricordano dalla locale Compagnia teatrale – e vorremo continuare a farlo: per questo vi chiediamo un piccolo aiuto. Un contributo – spiegano Enrico Maria Falconi e gli altri attivamente coinvolti – per garantire la continuità di tale progetto e permettere che sempre più ragazzi del territorio possano usufruirne e vivere quel bel mondo che è appunto “Fantasia in azione”. In passato abbiamo fatto meraviglie…aiutateci a continuare”.

Link per la donazione: https://www.produzionidalbasso.com/project/fantasia-in-azione/