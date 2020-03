Due vini della Tuscia tra i primi dieci vini rossi d’Italia

VITERBO – Pubblicata da Gentlemen, con un articolo di Cesare Pillon, la classifica dei 100 miglior vini rossi italiani ottenuta incrociando sei guide italiane: Vini d’Italia del Gambero Rosso, I Vini di Veronelli, Vitae Associazione Italiana Sommelier, Bibenda Fondazione Italiana Sommelier, Guida Essenziale ai Vini d’Italia Doctor Wine, Annuario dei Migliori Vini Italiani Luca Maroni.

Grande risultato per i vini della Tuscia due tra i primi dieci:

3° Montiano I.G.P. Lazio rosso Famiglia Cotarella 2017;

9° Habemus I.G.T. Lazio rosso Etichetta Rossa San Giovenale 2016;

ed altri due tra i cento

13° Habemus I.G.T. Lazio rosso San Giovenale 2017;

21° Marciliano I.G.P. Umbria rosso Famiglia Cotarella 2016.

La conferma di un grande territorio con tremila anni di esperienza vitivinicola grazie agli Etruschi, i primi a maritare la vite e non solo…

Una classifica parziale che non tiene conto di altre guide italiane da sempre punto di riferimento per enofili: Slow Wine di Slow Food, ViniBuoni d’Italia, Top Hundred di Massobrio e Gatti.

Inoltre se un vino non viene degustato da una delle sei guide prese in considerazione rimane ovviamente fuori dalle classifiche. Per questo nella lista non compaiono alcuni vini importanti.

La classifica di Gentlemen, elaborata da Emanuele Elli, è stata ricavata unificando e sommando i voti delle guide 2020:

Vini d’Italia del Gambero Rosso ( GR nella tabella),

I Vini di Veronelli

Vitae Associazione Italiana Sommelier

Bibenda Fondazione Italiana Sommelier

Guida Essenziale ai Vini d’Italia Doctor Wine

Annuario dei Migliori Vini Italiani Luca Maroni

Tre di esse Veronelli, Doctor Wine e Luca Maroni esprimono le loro valutazioni in centesimi.

Ecco come sono state tradotte in voti centesimali le altre.

Gambero Rosso:

3 bicchieri e Premi speciali = 100,

3 bicchieri = 97

2 bicchieri rossi = 92,5

2 bicchieri neri = 88,

1bicchiere = 82,5

Vitae

4 viti + tastavin = 100

4 viti = 95

3 viti + 1 nera = 89,5

3 viti = 86,5

2 viti = 82

1 viti = 77

Bibenda:

5 grappoli + assaggi dell’anno = 100

5 grappoli = 95

4 grappoli = 87,5

3 grappoli = 82

2 grappoli = 77