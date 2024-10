Vigili del fuoco alle prese con numerose richieste di soccorso e fuga di gas in Via Sabatini, 8

CIVITAVECCHIA – Numerosi interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco di Civitavecchia coadiuvati dalla squadra di Cerveteri per far fronte alle tante richieste di soccorso dei residenti a Civitavecchia e a Santa Marinella per i danni da allagamento che si sono verificati nella giornata odierna.

A complicare le operazioni una fuga di gas riscontrata verso le ore 17.00 in Via Luigi Sabatini, 8: i vigili del fuoco, giunti repentinamente sul posto, hanno disposto l’evacuazione temporanea della abitazioni. Con l’aiuto dell‘Italgas si sta provvedendo allo scavo per l’intercettazione della perdita e conseguente riparazione, completata la quale sarà messa in sicurezza la zona e consentito finalmente il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni.