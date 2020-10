Si perdono durante un’escursione in mountain bike, ritrovati dai Vigili del Fuoco

BRACCIANO – Avventura a lieto fine per due ragazzi di Bracciano, che durante una escursione in mountain bike si sono persi in località La Calandrina, nei pressi di Trevignano Romano. Una volta finiti i cartelli segnaletici posti a tracciare il sentiero, infatti, i giovani, perdendo l’orientamento e non riuscendo più a trovare la via del ritorno, allertavano i soccorsi. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco riuscivano ad intercettare i ciclisti, attraverso tecniche TAS (topografia applicata al soccorso) ed a portarli in zona sicura.