Rimossa una carcassa di cinghiale abbandonata in via Terme di Traiano. Il Sindaco: “Gesto disgustoso”

CIVITAVECCHIA – “Un macabro ritrovamento ha interessato ieri via Terme di Traiano. Sul ciglio della strada era stata gettata la carcassa di un cinghiale, ridotta praticamente solo alla testa, allo scheletro e alla pelliccia dell’animale. L’Amministrazione comunale, su segnalazione giunta alla mia Segreteria, si è immediatamente attivata: attraverso un apposito servizio della Asl Roma 4, che ringrazio, si sono potuti quindi rimuovere tali resti. A questo punto è però opportuno ricordare agli autori di tale gesto che hanno infranto articoli del codice penale e regolamenti in materia ambientale e di decoro urbano, offeso la sensibilità di numerose persone e probabilmente trasgredito anche a norme di igiene alimentare, oltre che a quelle vigenti sul benessere animale. Un comportamento disgustoso davanti al quale non c’è dubbio che non ci sarà tolleranza nei confronti dei responsabili, qualora venissero identificati”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.