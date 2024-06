La CNA di Viterbo e Civitavecchia ricorda Salvatore Flumini, storico presidente della sede CNA di Tarquinia

TARQUINIA – La CNA di Viterbo e Civitavecchia si unisce alla comunità di Tarquinia e alla famiglia nel ricordo commosso di Salvatore Flumini.

È scomparso uno tra i più stimati artigiani e imprenditori del nostro territorio, che ha dedicato la sua vita al lavoro con impegno e passione. Salvatore Flumini è stato presidente della sede CNA di Tarquinia negli anni ’90, distinguendosi per la sua sensibilità culturale e il profondo impegno verso l’associazione e la comunità.

CNA Ricorda con gratitudine la strada condivisa insieme, fatta di dialogo, collaborazione e crescita. Flumini era conosciuto e apprezzato da tutti a Tarquinia per il suo spessore umano e professionale.

In questo momento di dolore, CNA si stringe alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.