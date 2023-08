Castello: ” Con ” Il Mosaico va…in porto” raccolti 2.000 euro per Assproha

CIVITAVECCHIA – «Grazie al successo della serata di “Il Mosaico va… in porto”, in sostegno di As.s.pro.ha., abbiamo raccolto circa duemila euro, che metteremo a disposizione dell’associazione che tanto lavora per l’integrazione e la qualità della vita delle persone con disabilità. Ringrazio ancora il sindaco Tedesco, la presidente Sarracco per la Fondazione Cariciv e il presidente Musolino per l’Autorità Portuale e soprattutto l’assessore Galizia che hanno avuto fiducia nel nostro progetto». Così Giulio Castello, organizzatore del concerto di giovedì scorso»