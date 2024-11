“Una striscia di terra feconda”, parte domani la rassegna jazz alla Cittadella della Musica

CIVITAVECCHIA – Partirà domani sera la rassegna “Una striscia di terra feconda”, la rassegna jazz organizzata dall’associazione Teatro dell’Ascolto presso la Cittadella della Musica. La rassegna, dedicata ad artisti europei, si svolge a Roma presso la Casa del Jazz e in Auditorium Parco della Musica, nonché nel Polo Culturale Multidisciplinare Regionale Spazio Rossellini. Ma farà appunto tappa per tutto il mese di novembre a Civitavecchia, nella suggestiva cornice dall’ex Infermeria Presidiaria, dove gli eventi si svolgeranno in collaborazione con ATCL e con il Comune di Civitavecchia.

Domani sera alle 21 si comincia con “Dreams”, con Roberto Ottaviano al sassofono, Giovanni Guidi al pianoforte e Paolo Damiani al contrabbasso.

Il nuovo trio ha debuttato con grande successo il 29 giugno 2024 presso il festival Time in Jazz diretto da Paolo Fresu. il gruppo propone composizioni originali dei tre musicisti, caratterizzate da una chiara impronta melodica mediterranea e italiana.

Dreams cerca l’incanto di un’atmosfera perduta, fatta di suoni e silenzi, come presenze oniriche che diventa sempre più raro cogliere nel rumore del mondo. Il sogno è ingenuità, come gli occhi sgranati di un bambino che osserva di nascosto le volpi mentre celebrano i loro rituali, quando il sole incontra la pioggia e il fascino del proibito si insinua nell’animo.

Il costo del biglietto è di 11 euro con riduzioni del 50% per studenti AFAM e Under 26 (solo al botteghino).

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 2643452.