“Tolfacambia” chiede un confronto pubblico con la candidata Stefania Bentivoglio

TOLFA – “In una campagna elettorale quasi inesistente per mancanza di confronto, crediamo che il dibattito pubblico e la politica debbano necessariamente tornare nelle piazze e tra la gente. Quindi chiediamo un confronto pubblico con Mario Curi, alla candidata Stefania Bentivoglio. Sarebbe Inoltre interessante se ne prendessero parte anche alcuni dei candidati consiglieri. I cittadini devono poter avere un’idea chiara. Siamo a disposizione per qualunque giorno da qui alla fine della campagna elettorale”. Questo quanto dichiara in una nota il movimento civico “Tolfacambia Mario Curi Sindaco”.