Tutto pronto a Tarquinia Lido per il Bollicine Summer Fest

TARQUINIA – Sarà un fine settimana frizzante sul lungomare di Tarquinia Lido. Torna il 22 e 23 luglio, dalle 19 alle 24, il Bollicine Summer Fest con la sua seconda edizione. La rassegna organizzata da Confcommercio Lazio Nord, Sindacato Italiano Balneari, Federbalneari Italia, Assotur e Divini Commercianti, porterà sulla spiaggia tarquiniese un assaggio dell’Italia e delle sue bollicine più buone. Una due giorni per scoprire e sorseggiare in riva al mare, tra un calice e l’altro, l’eccellenza di alcune delle migliori cantine della Penisola. “Tarquinia Lido si presenterà nella sua veste più “frizzante” – affermano i promotori della manifestazione -. Siamo nel cuore di un’estate caldissima e quale modo migliore di trascorrerla se non all’aperto, in spiaggia, dal tramonto alla sera degustando le bollicine”. Nelle due serate ci saranno tanta musica dal vivo e animazione. Gli stabilimenti balneari e le attività commerciali protagonisti del Bollicine Summer Fest, riconoscibili dalla presenza di un totem e di un cavalletto con la grafica del festival, proporranno musica live, dal rock al blues e al pop, e animazione. “L’obiettivo comune è di promuovere Tarquinia, il suo litorale, e tutto quello che vi ruota attorno – aggiungono gli organizzatori -: dall’accoglienza, fattore chiave per il turismo, ai servizi fino alle strutture ristorative e ricettive”