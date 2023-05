Tarquinia. Torna ad abbandonare rifiuti dopo essere stato già sanzionato dalla polizia locale

TARQUINIA – È la stessa persona, già sanzionata qualche settimana fa per abbandono di rifiuti, di nuovo colta in flagrante. Lo scorso marzo la Polizia Locale di Tarquinia aveva già individuato e sanzionato il responsabile di alcuni fenomeni di abbandono di voluminosi rifiuti in alcune aree comunali… ed è tornato in azione! È stato infatti nuovamente individuato, grazie ad un’attenta attività investigativa che è stata portata avanti nei giorni scorsi. La Polizia Locale aveva notato ulteriori accumuli di rifiuti abbandonati in alcune zone ancora sprovviste o non completamente coperte dalle telecamere. Quindi grazie all’intensificazione dei controlli da parte delle pattuglie, anche in abiti civili e munite di auto “civetta”, i poliziotti hanno infine notato qualche giorno fa, nei pressi della spiaggia di S. Agostino accanto all’area degli stabilimenti, la presenza di un furgone bianco condotto dalla stessa persona già sanzionata lo scorso marzo per abbandono di rifiuti. Insospettiti, gli agenti, hanno quindi seguito il mezzo e hanno colto in flagrante il conducente mentre stava di nuovo scaricando un importante quantitativo di rifiuti di varia natura, anche molto voluminosi, abusivamente. Una volta fermato ed identificato il responsabile, è risultato essere lo stesso al quale erano già stati contestati ben sette verbali da 400 euro ciascuno di multa solo poche settimane fa e proveniente da un comune limitrofo. Il contenuto del furgone è stato verificato ed è risultato pieno di rifiuti di varia natura, tra cui anche rifiuti speciali. La pattuglia, formata da due agenti, assieme all’Ispettore Responsabile dell’Ufficio Ambientale ha poi contestato una volta arrivati al Comando di Polizia Locale la violazione di reato ambientale, procedendo quindi ad una denuncia penale nei confronti del trasgressore per trasporto di rifiuti senza i titoli abilitativi prescritti e per abbandono degli stessi. Anche il furgone ed i il suo contenuto sono stati messi sotto sequestro e verrà informata del reato l’autorità giudiziaria.

Continua per tanto un controllo assiduo e puntuale del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale per contrastare fermamente tutti i fenomeni di inquinamento ambientale. Il Comandante Nicola Fortuna e l’Amministrazione Comunale invitano i cittadini a collaborare segnalando eventuali abbandoni di rifiuti per consentire interventi tempestivi e controlli mirati atti ad evitare ogni forma di degrado o di inquinamento potenziali.