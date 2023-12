A Tarquinia lo spettacolo delle fontane danzanti

CIVITAVECCHIA – La magia delle fontane danzati pronta a conquistare il pubblico. Domani 9 dicembre, alle 17,30 e 18,30, piazza Giacomo Matteotti, cuore del centro storico di Tarquinia, di fronte all’imponente palazzo comunale, vestirà a festa per fare da cornice al doppio spettacolo di acqua e fuoco proposto dalla Pro loco Tarquinia, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Lo show, gratuito, sarà un perfetto equilibrio tra musica, luci, colori ed effetti speciali, elementi primordiali come acqua e fuoco che si uniscono per dare vista a una vasta gamma di giochi a ritmo delle più celebri canzoni di Natale. “Le fontane danzanti sono pura magia – sottolineano dalla Pro loco Tarquinia -. Offrono uno spettacolo affascinante che regala emozioni agli spettatori. Una coreografia di getti d’acqua, arricchita da fuoco, luci, colori ed effetti speciali, che si librano nel cielo muovendosi a ritmo della musica, in un contesto di grande bellezza come piazza Giacomo Matteotti”