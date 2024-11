Tarquinia, la famiglia Cattaneo dona al Comune tre defibrillatori frutto delle donazioni in ricordo di Roberto

TARQUINIA – Grazie alla generosità della famiglia Cattaneo e alle donazioni raccolte in memoria di Roberto Cattaneo, scomparso la scorsa primavera per le conseguenze di un grave incidente stradale, Tarquinia potrà presto contare su tre defibrillatori semi-automatici esterni iAED-S1. Questi dispositivi, posizionati in tre punti strategici della città, rappresentano un primo passo verso una Tarquinia cardioprotetta, garantendo una sicurezza immediata in caso di emergenze cardiache.

La donazione non include solo i defibrillatori, ma anche teche e kit di primo soccorso, fondamentali per un intervento tempestivo. L’obiettivo della famiglia Cattaneo e del Comune è sensibilizzare la comunità sull’importanza della cardioprotezione e del pronto intervento, coinvolgendo i cittadini in questo progetto e invitando tutti a partecipare alla cerimonia di consegna. L’evento si terrà venerdì 8 novembre alle 17 e 30 presso la Sala del Consiglio del Comune di Tarquinia.

“La nostra gratitudine va a chiunque abbia contribuito con una donazione”, dichiarano Federica, Alessio e Angelo Cattaneo. Ringraziamenti sono stati rivolti anche al sindaco e all’amministrazione comunale per il supporto fornito nell’accoglienza dei dispositivi. Questa donazione rappresenta un importante gesto per la sicurezza della città e per mantenere viva la memoria di Roberto Cattaneo.