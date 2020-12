Tarquinia. La città piange la scomparsa del Dott. Enrico Maria Poleggi

TRQUINIA – “Oggi è un’altra giornata triste per la nostra città, la notizia arrivata questa mattina ci ha sconvolto. Tarquinia perde gentilezza, intelligenza, saggezza, affabilità”.

Con queste parole il Sindaco Alessandro Giulivi annuncia la scomparsa del Dottor Enrico Poleggi.

“Enrico Poleggi – commenta il Primo cittadino – era un uomo buono, che ha vissuto la vita come un dono e, come tale, l’ha messa a disposizione degli altri, della sua famiglia e dei suoi cari. Donando sempre con semplicità, umiltà, quotidianità. La storia della famiglia Poleggi è parte importante della storia di questa città, una famiglia di medici operanti presso il nostro Ospedale che hanno contribuito con competenza, umanità a lenire le difficoltà e i mali della nostra comunità. Non dimenticheremo mai la passione con cui Enrico ha svolto la sua professione medica e la sua dedizione al bene del prossimo e so che ritroverà nella luce di Dio l’abbraccio di suo padre. Il suo ricordo sarà un prezioso gioiello da conservare nello scrigno della memoria della nostra Città.”