Santa Marinella, Sindaco Tidei: “Eseguito sopralluogo cantiere Palasport: rispettate tutte le norme di sicurezze”

SANTA MARINELLA – Dal Sindaco Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo

“I sopralluoghi eseguiti dal direttore per la sicurezza dei cantieri di lavoro per la ristrutturazione del Palasport hanno riscontrato il rispetto di tutte le norme previste per legge e l’ inesistenza di qualsivoglia situazione di pericolo o irregolarità . Questo a ulteriore, e definitiva conferma, delle falsità raccontate dalle consigliere di opposizione Alina Baciu e Ilaria Fantozzi” . Lo afferma il sindaco Pietro Tidei tornato sulla questione relativa agli interventi eseguito sull’ impiantista sportiva comunale eseguiti con i fondi del Pnrr che stanno proseguendo nel pieno rispetto dei progetti e delle regole. L intervento delle due esponenti di minoranza che questa volta credo abbiano rasentato il ridicolo è ora anche al vaglio di responsabili delle imprese che stanno eseguendo a le opere e che non possono certo tollerare accuse totalmente infondate , sentite dai fatti e lesive della loro immagine . La riprova arriva dalla nota stilata a seguito delle ispezioni compiute e da parte dal Geometra Pipponzi direttore responsabile della sicurezza che ha potuto appurare che tutte le aree di cantiere erano perimetrate e che l’ingresso del Palasport nello specifico era negato anche da un lucchetto che impediva a chiunque un accesso all’interno della struttura A questo punto non si comprende su quali presupposti le due consigliere abbiano potuto diffondere notizie prive di ogni fondamento e riscontro oggettivo. Hanno dato dimostrazione solo di disinformazione anche se appare evidente che si è trattato dell’ ennesimo mal riuscito tentativo di screditare un ‘amministrazione che come ha avuto già modo di evidenziare ieri la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo ha ripianato tutti i disastri, le macerie direi lasciati dalla passate amministrazione presieduta da un sindaco ben noto alla consigliera Baciu che usava il campo di calcio oggi uno stadio tra i più belli del Lazio come una pista di motocross. Urge ricordarlo perchè sembra che purtroppo qualcuno o qualcuna si ostini ad aver la memoria corta”

