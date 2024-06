Santa Marinella, precisazioni della Consigliera allo sport Marina Ferullo

La Consigliera allo sport Marina Ferullo interviene per chiarire alcuni aspetti relativi alla sua replica a mezzo stampa sui cantieri e le strutture sportive.

“In merito al mio articolo di replica sulla questione stadio e impiantista sportiva – afferma Ferullo – mi preme chiarire un aspetto per non incorrere in facile fraintendimenti o peggio ancora, in polemiche pretestuose. Nessuno ha mai dichiarato che l’evento dell’epoca, in se per sé non fosse “nobile” o comunque di grande risalto, tutt’altro; è stata sicuramente una manifestazione che ha dato lustro e alla quale hanno partecipato numerosi concittadini.

La mia critica all’amministrazione di allora (specifico, critica all’amministrazione, non ho MAI chiamato in causa l’associazione o ente che ha organizzato l’evento ma la scelta amministrativa di chi governava) era rivolta al fatto che si è utilizzato un impianto sportivo come lo stadio di calcio per un evento del genere, che, senza tanti giri di parole, ha compromesso senza alcun dubbio la funzionalità del terreno di gioco, che magari non versava in condizioni ottimali, ma ha permesso fino a quel momento lo svolgimento dell’attività agonistica a tanti bambini e ragazzi della scuola calcio.

Detto ciò, ribadisco, nella frase “soldi buttati nel cestino”, è bene dunque specificare che sono riferiti alla questione pre e post manifestazione, perché appunto, bastava organizzare l’evento in un luogo più idoneo senza magari dover incorrere a spese eccessive per pianificare il tutto.

Spero di aver chiarito questo aspetto, dispiaciuta se qualcuno diverso da chi decideva nella macchina comunale si è sentito offeso, ma ribadisco che l’attenzione verso lo sport nella nostra città è in primo piano sull’agenda di governo, come i fatti dimostrano”.