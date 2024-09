Santa Marinella, Marina Ferullo nominata assessore allo sport

SANTA MARINELLA – Ieri mattina il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha firmato il decreto di nomina con la qualifica dì assessore allo Sport per la consigliera Marina Ferullo. Nella prossima seduta di consiglio comunale sarà votata, come prevede lo statuto anche in assenza di numero legale la delibera di surroga per l’assegnazione del seggio lasciato dalla neo delegata Ferullo. “Con questo atto è stato prontamente ripristinato il rispetto delle quote rosa all’interno della giunta Municipale. L’intera maggioranza di governo cittadino proseguirà , più coesa e motivata di prima, nel suo operato per portare a compimento il mandato elettorale. – Il commento del sindaco Tidei.- Alla neo assessora Ferullo, che da sempre anche in passato si è sempre distinta per il suo grande impegno e la passione nel seguire tutte le iniziative di sviluppo e promozione dello sport, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, affinché possa proseguire nelle azioni già intraprese con successo, in questo importante settore dell’ amministrazione comunale”.

Il sindaco Pietro Tidei