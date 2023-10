S. Marinella rende omaggio ai caduti di ogni guerra

SANTA MARINELLA – “Quest’anno la ricorrenza del 4 novembre assume un significato più che mai profondo per la città e per l’intero Paese. La situazione internazionale si è ulteriormente aggravata e tutti stiamo vivendo con apprensione queste settimane. L’Amministrazione Comunale renderà omaggio ai caduti di ogni guerra con una cerimonia che si svolgerà a Piazza Unità d’Italia alle ore 10:30. Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare”, ha annunciato il sindaco Pietro Tidei in riferimento alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Essendo stata istituita nel 1919, la celebrazione del 4 novembre è l’unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana: dall’età liberale, al fascismo, all’Italia repubblicana. E’ il giorno della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, di Festa per l’Unità Nazionale.

Il Sindaco deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle Autorità politiche e militari e delle associazioni di volontariato. Accompagnerà la cerimonia la Banda musicale Uniti per la Musica