S.Marinella, Anpi: ” Sodisfazione per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Consiglio Comunale”

SANTA MARINELLA – “La sezione ANPI di S. Marinella esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale di S. Marinella, dell’Ordine del Giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2024.

L’Ordine del Giorno, presentato dalla consigliera Clelia Di Liello iscritta all’associazione, impegna l’Ente Comunale ed i suoi rappresentanti a sostenere istanza del Riconoscimento dello Stato di Palestina presso le istituzioni Regionali Nazionali, Europee e presso l’ANCI.

Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l’Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna della guerra ed al richiamo alle parti di fermare l’orrore ma è necessario che prendano posizione per eliminare la causa principale alla base della violenza ed ingiustizia in Israele e in Palestina: l’assenza di uno Stato Palestinese. Le istituzioni internazionali sono chiamate a mobilitarsi ora per la fine dell’occupazione militare israeliana, per la cessazione della colonizzazione dei Territori Palestinesi Occupati, per il rispetto dei diritti umani, per il rispetto del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano.

Nel dicembre 2014 il Parlamento italiano aveva già approvato una mozione che impegnava il governo a “sostenere l’obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese” e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme “capitale condivisa”, sostenendo e promuovendo i negoziati diretti fra Israele e Palestina.

La prospettiva “due popoli, due Stati” non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi l’unico Stato riconosciuto dal nostro Paese è lo Stato di Israele.

L’o.d.g è stato scritto dall’ANPI nazionale ed è presentato in molti Municipi italiani”

Sezione ANPI “A. Margioni” di S. Marinella.