Il consiglio comunale chiede il riconoscimento dello stato di Palestina e riattiva il gemellaggio con Betlemme

CIVITAVECCHIA – “Ieri, durante il Consiglio Comunale, è stata approvata la mozione per la richiedere il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come entità sovrana. Questo atto sottolinea l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere la causa della Palestina nello scenario geopolitico internazionale, con l’obiettivo di promuovere la pace e la giustizia per i popoli coinvolti.

Il Consiglio ha inoltre ribadito la richiesta al Governo di agire in sede ONU per ottenere il riconoscimento immediato della Palestina come membro delle Nazioni Unite, affinché possa partecipare ai negoziati con Israele in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità.

Inoltre, è stato ribadito l’impegno ad utilizzare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi. L’obiettivo principale rimane quello di favorire un processo di pace che garantisca una pacifica e giusta convivenza tra i popoli.

Con questo atto, il Consiglio Comunale conferma il suo impegno verso la difesa dei diritti umani e la promozione di una soluzione pacifica e duratura per il conflitto israelo-palestinese. E’ stata inoltre approvata la mozione per chiedere la riattivazione del gemellaggio tra la città di Civitavecchia e la città di Betlemme, precedentemente istituito nel 2000, due anni dopo che la nostra città aveva conferito la città onoraria allo storico leader e premio nobel palestinese Yasser Arafat, con il fine di ricostruire un ponte di solidarietà con una città che è drammaticamente coinvolta nell’attuale conflitto. Il sindaco Marco Piendibene ha commentato “Voglio ringraziare i consiglieri che hanno presentato queste mozioni, chi è intervenuto nel dibattito e tutti coloro che hanno contribuito con il loro voto. È stato un momento di grande responsabilità e consapevolezza, in cui abbiamo dato un segnale forte di impegno per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani.”