S. Marinella. Omaggio dell’amministrazione alle vittime del bombardamento del 1943

SANTA MARINELLA – Questa mattina, per la prima volta nella storia amministrativa di Santa Marinella, il sindaco Pietro Tidei ha voluto celebrare con una breve ma sentita cerimonia un evento forse troppo a lungo dimenticato. Il primo cittadino ha simbolicamente deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti.

Presente Anche il consigliere Bruno Ricci, rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato.

“Era il 7 settembre di 79 anni fa, quando gli alleati nell’opera di Liberazione dalla dittatura nazifascista, bombardarono Santa Marinella. In ricordo delle 11 vittime, donne e uomini che morirono incolpevoli in quella tragica notte del 1943 che la nostra amministrazione comunale – ha riferito il sindaco Tidei – oggi ha voluto commemorare questa triste ricorrenza e lo abbiamo fatto anche per promuovere un momento di profonda riflessione sugli orrori di tutte le guerre, nessuna esclusa, e sul significato, oggi più che mai attuale, dei valori quali pace, libertà e democrazia. Proprio poiché ritengo sia giusto commemorare questa data nel prossimo consiglio comunale proporrò di votare un atto affinché questa cerimonia venga, ufficialmente inserita in calendario delle ricorrenze in modo da poter essere ripetuta ogni anno esattamente come accade in tutte le città che hanno subito simile sorte. È intervenuta, e per questo le esprimo la mia gratitudine, anche la nipote di una delle vittime del bombardamento che si trovava nella villa del lungomare Capolinaro di Virgilio Riento dove era in corso una festa”.

“Poiché, infine, credo che per tutta la popolazione sia importante avere una memoria storica che esuli da qualsivoglia ideologia politica – ha aggiunto Tidei – ci auguriamo di poter essere qui anche il prossimo sette settembre, con una ancor più numerosa partecipazione di cittadini, che vorranno semplicemente commemorare ben 11 vittime, che come purtroppo avviene nel corso dei conflitti, non erano dei militari o combattenti, ma appartenevano alla società civile , erano solo degli uomini e delle donne incolpevoli, alcuni erano dei turisti che stavano trascorrendo le loro giornate nella nostra località di villeggiatura. Inoltre fu bombardata anche la palazzina dove sorgeva l’ex scuola Pirgus oggi attuale sede dell’anagrafe. A distanza di quasi 80 anni da quel bombardamento la ricostruzione dei fatti è affidata soprattutto alle pagine di cronaca dei giornali dell’epoca che rappresentano oggi la testimonianza vera di quanto realmente accadde”.