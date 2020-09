S. Marinella. Mencarelli: “Vicenda lavori su via delle Colonie verso rapida soluzione”

SANTA MARINELLA – “La vicenda dei lavori su via delle Colonie è avviata ad una rapida soluzione”. Lo dichiara il dirigente del Comune di Santa Marinella Ermanno Mencarelli, che fa il quadro della situazione.

“Le opere erano ferme dal marzo 2017 – spiega Mencarelli – L’Amministrazione comunale ha provveduto a contestare l’inadempimento, a formalizzare la risoluzione in danno ed avviare la procedura per la escussione delle polizze fideiussorie rilasciate dall’impresa appaltatrice a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Alla luce di questo si è giunti ad un accordo che non ha però interrotto la procedura di risoluzione. L’impresa sta terminando la posa di una tubazione stradale di circa cento metri lineari che dovrà arrivare fino al fosso. Naturalmente la posa di questa conduttura incontra sempre interferenze continue con i sotto servizi, per lo più relative agli impianti di fornitura dei servizi alle abitazioni, e ciò è causa di continue interruzioni per l’intervento dei relativi gestori. Questi lavori dovranno terminare con lo spirare del mese di ottobre, salvo piccole proroghe dovute al recupero dei giorni in cui le avverse condizioni meteorologiche non hanno consentito alle maestranze di lavorare con profitto. Successivamente si provvederà alla posa del tappetino di asfalto. Purtroppo l’impresa appaltatrice non ha mai avuto un atteggiamento collaborativo ma i tecnici dell’Amministrazione comunale e la direzione dei lavori stanno vigilando con costanza e professionalità affinché tutto possa terminare con la massima efficienza e nella soddisfazione generale”.