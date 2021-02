S. Marinella. Il PD: “Parcheggi e stalli blu, alcune precisazioni”

SANTA MARINELLA – Dal circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo:

“Il PD di S. Marinella/S. Severa rileva che il Consigliere Comunale Francesco Settanni, rimasto solo al comando di un esercito, che visto i recenti accadimenti in casa propria non ha più, è solito inveire e criticare l’agire dell’Amministrazione Comunale, cosa legittima, fa parte della democrazia, ma quello che non è tollerabile è che saltando da un banchetto all’altro, s’inventi argomenti falsi e pretestuosi e che addirittura si chiami in causa, nelle sue sconclusionate dichiarazioni, il PD di S. Marinella/S. Severa.

Il PD ritiene che raccontare falsità ai cittadini è un atto intollerabile, specie da chi si arroga il diritto, di essere stato un servitore delle Istituzioni.

L’ultima esternazione falsa è quella sui parcheggi a pagamento, insistere sul fatto che i parcheggi a pagamento sia un progetto realizzato attraverso un project financing è un’ emerita menzogna, le strisce blu saranno gestite in house dalla Multiservizi, questo servizio darà occupazione ai cittadini di S. Marinella, avrà una gestione sociale, sarà valorizzato, nel costo della sosta, il fatto di essere residente, di essere un pendolare, sarà dislocato in aree a forte densità di auto e quello che si riuscirà a incamerare per questo servizio sarà investito nella città per la viabilità.

Il PD di S. Marinella/S. Severa su questo specifico argomento, con l’ascolto di tutta l’Amministrazione, ha svolto un’opera di sensibilizzazione nei confronti della stessa, registrando che si sono fatti passi positivi nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Questo è l’arte dei fatti, raccontare cose diverse è strumentale e falso!

Inoltre, crediamo che arrogarsi il ruolo di censore dell’agire politico del PD di S. Marinella/S. Severa, dare giudizi tra una vera sinistra e altri è veramente vergognoso, in particolare proprio da chi la sinistra, nelle sue tante sfaccettature, non ne ha mai sentito neanche l’odore, anzi è vero il contrario: ma che centra il Consigliere Francesco Settanni con la sinistra e con Rifondazione Comunista.

L’augurio del PD è che forze politiche collocate a sinistra prendano le distanze da chi, impropriamente le tira in ballo, con false argomentazioni”.

Il PD di S. Marinella/S. Severa