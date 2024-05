Usi Civici, Marino: ” A giorni la risoluzione del problema sarà ufficializzata dalla Regione Lazio”

CIVITAVECCHIA – “Il traguardo è raggiunto. A giorni la risoluzione del problema degli usi civici nella nostra città sarà infatti ufficializzata dalla Regione Lazio” ad annunciarlo è il consigliere comunale Lega Pasquale Marino. L’annosa questione degli usi civici che ha generato in città situazione complesse e ha comportato esborsi economici non indifferenti da parte di privati cittadini sembra aver trovato una soluzione come risulta dalle parole del consigliere. ” In attesa di vedere realizzata quella giustizia che migliaia di famiglie ci hanno chiesto in questi anni, è giusto innanzitutto dare merito al gruppo di lavoro nominato dal Presidente Rocca, di cui ho fatto parte da Delegato dal Sindaco Ernesto Tedesco insieme al rappresentante dei Comitati e da qualificati dirigenti e tecnici della pubblica amministrazione. Dall’opera di questi mesi è emerso un documento conclusivo (bozza di delibera di giunta regionale, già inviata all’assessore competente) che quanto prima sarà approvato in Giunta Regionale.

Contributo fondamentale per il raggiungimento di questo risultato è stato quello dei componenti del Comitato usi civici, che ringrazio, e che hanno messo a disposizione documenti storici fondamentali. Con questa delibera di Giunta verranno liberate da ogni vincolo tutte le terre relative alle oltre 5000 famiglie che per anni hanno visto le loro proprietà ingiustamente gravate da usi civici. Un grande risultato per tanti nostri concittadini”.