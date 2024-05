Un “oltraggioso” attacco incendiario costringe l’UNRWA a chiudere temporaneamente il complesso di Gerusalemme Est

Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha chiuso temporaneamente la sua sede a Gerusalemme Est occupata dopo un attacco incendiario avvenuto giovedì, in seguito a settimane di proteste.

Il Commissario generale Philippe Lazzarini ha scritto sui social media che “i residenti israeliani hanno appiccato due volte il fuoco al perimetro” giovedì sera. Il personale dell’UNRWA e di altre agenzie ONU si trovava all’interno del complesso in quel momento.

“Il nostro direttore, con l’aiuto di altro personale, ha dovuto spegnere l’incendio da solo, poiché gli estintori e la polizia israeliana hanno impiegato un po’ di tempo prima di arrivare. All’esterno del complesso si è vista una folla accompagnata da uomini armati che cantava “Brucia le Nazioni Unite”. Questo è uno sviluppo scandaloso. Ancora una volta, la vita del personale delle Nazioni Unite era in serio pericolo. Alla luce di questo secondo terribile incidente in meno di una settimana, ho preso la decisione di chiudere il nostro complesso fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza adeguata. Negli ultimi due mesi, gli estremisti israeliani hanno organizzato proteste davanti al complesso dell’UNRWA a Gerusalemme, indette da un membro eletto della municipalità di Gerusalemme. Questa settimana la protesta è diventata violenta quando i manifestanti hanno lanciato pietre contro il personale delle Nazioni Unite e gli edifici del complesso. Negli ultimi mesi, il personale delle Nazioni Unite è stato regolarmente sottoposto a molestie e intimidazioni. Il nostro complesso è stato gravemente vandalizzato e danneggiato. In diverse occasioni, gli estremisti israeliani hanno minacciato il nostro personale con le armi. È responsabilità dello Stato di Israele in quanto potenza occupante garantire che il personale e le strutture delle Nazioni Unite siano protetti in ogni momento. Il personale, le sedi e le operazioni delle Nazioni Unite dovrebbero essere protetti in ogni momento in linea con il diritto internazionale. Invito tutti coloro che hanno influenza a porre fine a questi attacchi e a ritenere tutti i responsabili responsabili. Gli autori di questi attacchi devono essere indagati e i responsabili devono essere ritenuti responsabili. Qualunque cosa in meno stabilirà un nuovo standard pericoloso ”, ha dichiarato Philippe Lazzarini sulla piattaforma X .

Si tratta del “secondo terribile incidente in meno di una settimana”, dopo la violenta protesta di martedì.