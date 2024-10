Piccolo credito, oltre 36 milioni: finanziamenti a tasso zero fino a 50mila euro. Assistenza Cna per la presentazione delle domande

Nuovo fondo Piccolo credito, la Regione Lazio ha aperto la seconda finestra del 2024. La disponibilità finanziaria ammonta a 36,3 milioni di euro. A darne notizia è la Cna di Viterbo e Civitavecchia, “ma occorre fare presto – dice il segretario Attilio Lupidi – perché il via alla presentazione delle domande è fissata a breve, dalle ore 10 del 18 novembre 2024 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. E noi siamo in prima linea per aiutare le imprese nell’accesso al finanziamento”.

L’iniziativa si rivolge a micro, piccole e medie imprese, consorzi e reti di imprese con soggettività giuridica e liberi professionisti. Scopi: rafforzare le attività dell’impresa, realizzare nuovi progetti, penetrare nuovi mercati e avviare nuovi sviluppi da parte delle imprese.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero da 10mila a 50mila euro con durata di 60 mesi e preammortamento di 12, con rimborso a rata mensile costante posticipata. Il progetto presentato non deve essere inferiore a 10mila euro, il finanziamento agevolato può coprirlo fino al 100%, sempre nel limite massimo di 50mila.

Questi i requisiti necessari al momento della presentazione della domanda: rientrare nei requisiti dimensionali di micro, piccola e media impresa, avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati, avere o intendere aprire entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento una sede operativa nel Lazio, avere un’esposizione complessiva limitata a 100mila euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza.

La Cna di Viterbo e Civitavecchia è come sempre a disposizione delle imprese per la compilazione della domanda. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0761/229217 e 0761/229220.