Mtb Santa Marinella, trionfo finale di Gianfranco Mariuzzo nel circuito Master Cross Selle Smp

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini guarda verso l’ambizioso appuntamento dei campionati italiani fra meno di un mese a Schio e le gare di Master Cross Selle Smp e Trofeo Triveneto sono state il banco di prova fondamentale dopo i brillanti risultati nelle ultime settimane.

Un mese di dicembre quanto mai intenso per la società presieduta da Stefano Carnesecchi che ha messo la propria firma sull’ultima prova del Master Cross Selle Smp a Vittorio Veneto. Ancora il timbro personale di Gianfranco Mariuzzo sulla gara dei master di terza fascia over 55 (più il primo posto tra I master 6) che ha avuto un gran da fare nel lasciarsi alle spalle il diretto avversario Flavio Zoppas per soli 5 secondi. Sesto assoluto e primato di categoria master 7 per Michele Feltre.

Il team altolaziale ha archiviato ufficialmente la propria partecipazione al Master Cross Selle Smp con l’affermazione finale di Mariuzzo sia come primo assoluto dei master over 55 che nella sua categoria master 6. Decimo nella generale e secondo di categoria master 7 per Feltre, a testimoniare l’ottimo rendimento dei due bikers veneti nel circuito dalla prima all’ultima prova.

Altra soddisfazione dalla Toscana per Libero Ruggiero: secondo assoluto e primo di categoria master 2 nella Mugello Bike Cross a Borgo San Lorenzo ma a lungo al comando della gara arresosi per la rottura della catena a 300 metri dal traguardo.

A Vetralla, sesta prova stagionale del Roma Master Cross, brillanti risultati per il resto della compagine santamarinellese che si è distinta in ogni categoria ottenendo una vittoria e un buon numero di piazzamenti: nel dettaglio ancora un’affermazione per Angelo Ciancarini tra i master 7, secondo posto tra i master 4 per Daniele Tulin, Mauro Gori, Claudio Albanese e Massimo Negossi rispettivamente secondo, terzo e sesto tra i master 6.