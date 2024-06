Lista civica IoAmoSantaMarinella: “L’Amministrazione comunale ha di abbandonato i lavoratori Gesam”

SANTA MARINELLA – Dalla lista civica IoAmoSantaMarinella riceviamo e pubblichiamo

Mentre il sindaco frettolosamente verificava la sicurezza nei cantieri della probabilmente “definanziata” cittadella dello sport (come da mozione della consigliera regionale Mattia a cui ad oggi non si conosce la risposta da parte dell’amministrazione regionale) i lavoratori Gesam indicevano lo sciopero per la data del 01 luglio in merito alle condizioni di lavoro in cui si trovano ad operare nell’isola ecologica di via perseo ed area limitrofa ( area scarsamente illuminata, asfalto rovinato con buche ed avvallamenti)

L’Amministrazione comunale tanto celere nel verificare le condizioni dei suoi cantieri da campagna elettorale con nastri tagliati a destra e manca, ha di fatto abbandonato i lavoratori Gesam, dopo le promesse elettorali, non intervenendo per garantire il rispetto da parte della Gesam delle norme contrattuali di sicurezza a tutela dei lavoratori e per l’applicazione del CCNL applicato. Chiediamo all’amministrazione comunale un sollecito intervento per garantire le condizioni di sicurezza del sito per i lavoratori e la cittadinanza.