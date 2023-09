Vertenza Gesam, Tidei: “A breve tavolo di lavoro e concertazione tra le rappresentanze sindacali”

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei a seguito delle manifestazioni di protesta indette questa mattina dai lavoratori Gesam , ha assicurato che a giorni sarà convocato un tavolo di lavoro e concertazione tra le rappresentanze sindacali firmatarie del contratto di lavoro, al fine di trovare una risoluzione alla vertenza in atto. Intervenuto da Roma dove era impegnato istituzionalmente in un incontro con l’assessore regionale al Patrimonio e il presidente do LazioCrea, Tidei ha confermato la totale e piena volontà da parte dell’amministrazione comunale ad addivenire ad un accordo che tuteli tutte le parti in primis i lavoratori al fianco dei quali si è sempre schierata. “ Prendiamo altresì atto che, – ha riferito il sindaco – allo stato attuale non esiste una posizione univoca e condivisa tra le varie sigle sindacali e quindi ci troviamo costretti a intervenire anche per raggiungere un accordo che, ripeto dovrà essere improntato al totale rispetto di tutte le norme a tutela e salvaguardia anche della sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che delle clausole del contratto di appalto in essere tra il comune e la ditta GESAM”