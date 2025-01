Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”: “Segnali chiari di crisi per la Giunta Tidei”

SANTA MARINELLA – Dalla Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

La riunione del centrodestra di ieri, con la presenza di dirigenti ed esponenti del consiglio comunale, ha ufficialmente aperto i lavori per la costruzione del programma elettorale. Nulla di strano, se non fosse che le prossime elezioni comunali, nel caso migliore per l’attuale maggioranza, si terranno non prima della primavera del 2028.

Partire con largo anticipo è positivo, ma iniziare tre anni prima solleva molti interrogativi. Questo tempismo insolito appare ancora più significativo alla luce dei recenti segnali di crisi nella Giunta Tidei. Il più evidente? Il recente rinvio del consiglio comunale sulla variante urbanistica per mancanza di numero legale. Una maggioranza che non riesce nemmeno a garantire il minimo indispensabile per avviare una seduta dimostra fragilità e divisioni interne.

A complicare ulteriormente il quadro, il tanto discusso pranzo tra il Presidente del Consiglio Minghella e l’ex Sindaco Bacheca, leader dell’opposizione. Questo incontro, a pochi giorni dal fallimento del consiglio comunale, solleva legittimi dubbi sugli equilibri interni alla maggioranza e alimenta le speculazioni su possibili manovre politiche.

E il Sindaco Tidei? Invece di affrontare i problemi della città, sembra rifugiarsi nel silenzio o, peggio, rispondere con comunicati e video dal tono polemico, che dimostrano il fastidio di ricevere una critica anche dove questa è costruttiva. Questo atteggiamento non solo non risolve le criticità, ma alimenta il malcontento di una cittadinanza che chiede risposte e azioni concrete.

Alla luce di tutto ciò, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per Santa Marinella, con forti scossoni politici all’orizzonte. La città merita un’amministrazione forte, coesa e capace di risolvere i problemi, non una giunta in crisi o un ritorno al passato, Santa Marinella merita una politica che metta al centro la città, la sua comunità, non interessi personali o di bottega, credo sia giunto il momento di un protagonismo civico, con idee concrete con centro le persone, il bene comune e la legalità.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”