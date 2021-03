Ladispoli. PD: “Contagi Covid su livelli preoccupanti, servono più controlli”

LADISPOLI – “Il numero di positivi al Covid a Ladispoli ha superato le 355 unità: un dato maggiore, in percentuale agli abitanti, di quanto rilevato in tutti i Comuni dei territori circostanti. Sappiamo quanto è delicata la situazione della pandemia e vogliamo evitare ogni polemica: ci preoccupano però le dichiarazioni del Sindaco che, intervistato in radio, ha dato la colpa del numero così alto di contagi alle varianti del virus”.

Lo dichiara in una nota il circolo PD di Ladispoli, preoccupato per l’aumento dei contagi in città.

“Ricordiamo al Sindaco – prosegue la nota del PD – che le varianti del Covid sono diffuse in tutti i Comuni del Comprensorio, ma nessuno raggiunge il tasso di contagio che c’è a Ladispoli. A meno che lui non pensi ad una “variante ladispolana”, consigliamo al Sindaco di aumentare i controlli in zone di Ladispoli dove gli assembramenti di persone senza mascherine sono quotidiani, senza che nessuno intervenga. E ricordiamo al Sindaco che un suo delegato con funzione pubblica continua, in interviste e in comunicati, a negare l’esistenza del virus e della pandemia, partecipando senza mascherina a manifestazioni pubbliche indette dal Comune. Questa è la ‘variante ladispolana’ rispetto agli altri Comuni e di tutto questo è fin troppo chiaro di chi sia la responsabilità”.