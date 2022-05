LADISPOLI – Domenica 15 maggio torna “Correndo nei giardini”, la manifestazione podistica, nata nel 1977, più antica e partecipata del litorale romano.

La trentottesima edizione, con il patrocinio del Comune di Ladispoli e organizzata da “Millepiedi 1978 A.S.D” in collaborazione con “A.S.D. Marathon Roma Castelfusano”, “Anellone A.S.D.” e “Fidal- Comitato regionale Lazio e in collaborazione il Consorzio Marina di San Nicola e la Pro Loco di Ladispoli, è valida come “2° Memorial Antonio Ciervo”.

Prevede una gara competitiva di 10 chilometri e una non competitiva di 3 chilometri con un percorso di gara, con partenza di fronte al bosco di Palo, che tocca i punti più belli di Ladispoli con un passaggio vicino le resti dell’antica villa romana di Pompeo.

In occasione della gara dalle ore 6:00 alle ore 12:00 di domenica 15 maggio è vietata la sosta e il transito di tutti i veicoli in Via Corrado Melone (il transito è consentito ad autorizzati e diretti presso la struttura alberghiera), sul P.le della Stazione di Palo, in Via dei Delfini (lato sinistro fino a mare) e in Via Palo Laziale dal distributore Eni, lato sinistro, fino al civico 1A di Via del Tritone.