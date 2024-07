“E… state in giardino”, gran finale con la Rimbamband

CIVITAVECCHIA – Ed eccoci al gran finale di “E…state in giardino 2024” organizzato dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

Mercoledì prossimo sarà di scena la tanto attesa Rimbamband in uno spettacolo che presenta assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali la Rimbamband ha fatto ridere tutti i teatri d’Italia. Un vero distillato di musica e comicità.

Vi troverete in balia di questi cinque musicisti un pò suonati che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano…giocano.

Un mix di musica, ritmo, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie; il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia che vi travolgerà… e rimbambirà.

Presenterà la serata Nicoletta Scirè.

Questo spettacolo è a pagamento (€ 5,00) e sarà effettuata prevendita presso il botteghino del Teatro Traiano da lunedì 29 ore 9-13 e 16-19 fino ad esaurimento dei posti a sedere garantiti. Se ci sarà ancora disponibilità anche il giorno 31 luglio fino alle ore 20,45