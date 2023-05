Emergenza Emilia – Romagna, macchina solidale a Cerveteri

CERVETERI – “Le immagini che giungono dall’Emilia – Romagna sono terrificanti. Oltre al dolore per le vittime, si aggiunge il dramma delle decine di migliaia di famiglie che a causa del maltempo hanno perso tutto: casa, attività commerciali, ricordi di una vita. Davanti a tutto questo, come Amministrazione comunale, non possiamo rimanere inermi. Proprio per questo motivo, attraverso il Gruppo Comunale di Protezione Civile, con la preziosa collaborazione dei Cerveteri Runner di Loredana Ricci, abbiamo dato vita ad una serie di iniziative solidali di raccolta di generi di prima necessità, per donare un sollievo ed un sostegno tangibile a chi in questo momento ha perso ogni cosa”.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, dopo aver concordato con il Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri Renato Bisegni le modalità di aiuto da parte della città per la popolazione dell’Emilia – Romagna.

“Così come accaduto per altri eventi calamitosi, ci siamo immediatamente messi in azione per inviare dalla nostra città un sostegno tangibile a chi in questo momento sta soffrendo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nel weekend, un nostro Volontario, l’esperto Endurista Mario Menicocci è partito alla volta di Faenza mettendo a disposizione delle forze già presenti la propria professionalità e capacità. Oggi, siamo pronti a dare ufficialmente il via ad una catena di solidarietà, con la quale vogliamo garantire l’arrivo di beni di prima necessità sui luoghi dell’alluvione: si potranno donare prodotti per l’igiene personale, per la pulizia del corpo, ma anche coperte e indumenti nuovi e generi alimentari. La Protezione Civile comunale, che ringrazio sin da ora per la rapidità e l’efficienza con cui si è messa a disposizione, una volta raccolto il materiale partirà alla volta dell’Emilia per consegnare il tutto”.

Si possono donare prodotti per l’igiene personale, pannolini per bambini, assorbenti intimi, salviettine profumate/igienizzanti, coperte nuove, secchi, guanti, stracci per pavimenti, pale e buste per immondizia, prodotti a lunga scadenza, prodotti in scatola, biscotti, latte a lunga conservazione, prodotti per la colazione, come merendine e biscotti, omogeneizzati e tutto ciò che non è deperibile.

Istituiti due punti di raccolta. Il Polo di Protezione Civile in Via del Lavatore, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e la Sede Comunale a I Terzi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Organizzata anche una giornata di raccolta: gli atleti e le atlete della GS Cerveteri Runner di Loredana Ricci, vi aspettano venerdì 26 maggio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 davanti il Maury’s di Largo Almuneacar a Cerveteri.

Per informazioni contattare direttamente la Protezione Civile al numero 0699207060.