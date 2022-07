Cerveteri. Zito (PD): “Torniamo ad assumere un ruolo centrale nell’azione amministrativa”

CERVETERI – Dal Segretario del Partito Democratico di Cerveteri, Giuseppe Zito, riceviamo e pubblichiamo:

“Quello del 13 luglio è stato il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Gubetti. L’esito del voto amministrativo ha premiato il buon lavoro fatto in questi dieci anni e consente alla Città di Cerveteri di avere, per la prima volta nella sua storia, una donna Sindaco.

Il Partito Democratico di Cerveteri ha ottenuto un ottimo risultato elettorale, conquistando il 14,5% dei consensi e affermandosi primo “partito politico” della Città. Il PD, con grande senso di responsabilità, spirito di servizio e umiltà, è stato determinante sia nell’individuazione di Elena Gubetti quale candidato sindaco della coalizione, sia nel risultato elettorale.

Inizia dunque oggi una nuova ed entusiasmante avventura che vede il Partito Democratico nuovamente protagonista sia sul piano politico che su quello amministrativo grazie ad incarichi importanti e strategici. In primis la gestione della massima assise cittadina. Il Presidente del Consiglio Comunale sarà nuovamente Carmelo Travaglia che ha già dimostrato di saper essere garante delle regole e allo stesso tempo dell’azione amministrativa. Rappresenta invece una novità la nomina della consigliera comunale del PD, Linda Ferretti, a Vicepresidente del Consiglio Comunale..

Anche nella Giunta ci sono state affidate deleghe che testimoniano la grande fiducia del Sindaco, Elena Gubetti, nei confronti del Partito Democratico. Ci impegneremo a tutti i livelli e con ogni sforzo per dimostrare di averla meritata.

A Riccardo Ferri, già assessore nella precedente Amministrazione, sono state assegnate le deleghe alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Rurale, Sviluppo delle risorse agricole e politiche di valorizzazione del patrimonio. Un assessorato che porta con sé il peso di realizzare quell’idea di città che Elena Gubetti ha voluto affermare nettamente in campagna elettorale.

Alessandro Gnazi invece ricoprirà il difficile ruolo di Assessore alla Programmazione Economica Finanziaria, al Personale e ai rapporti con le Partecipate. Anche questo un lavoro fondamentale nella realizzazione del programma elettorale premiato dei cittadini. Alessandro avrà l’onere di programmare e pianificare nei 5 anni gli obbiettivi posti dal Sindaco e gestire al meglio i fondi pubblici.

I consiglieri comunali Gnazi e Ferri, a seguito della nomina assessorile, hanno dovuto rassegnare le loro dimissioni e verranno surrogati, nel consiglio comunale del 19 Luglio 2022, da Enrico Alessandrini e Antonella Di Cola. Ciò consentirà di avere una rappresentanza consiliare di 3 donne e 3 uomini.

Agli altri assessori e alla coalizione Esserci 3.0 va il nostro sostegno e l’augurio per la realizzazione di un progetto politico inclusivo. La città ci ha chiesto di lavorare anche assieme alla minoranza e dovremo impegnarci in questo senso consapevoli che il primo obbiettivo è quello di portare a termine il programma elettorale e rispettare gli impegni presi con le cittadine e i cittadini.

Infine vogliamo ringraziare Alessio Pascucci per aver saputo guidare in questi 10 anni la città di Cerveteri, darle un respiro ampio, costruendo con generosità e impegno una comunità politica che assume ancora una volta l’onere e l’onore di amministrare questa Città.

Con l’occasione ringraziamo tutti i cittadini, le associazioni, i volontari, i dipendenti comunali e le forze dell’ordine per l’aiuto e la collaborazione che hanno garantito in questi cinque anni e che siamo certi non faranno mancare a Cerveteri”.

Giuseppe Zito – Segretario PD Cerveteri Circolo “David Sassoli”