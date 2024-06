” Aperitivo con l’Autore”: al via il programma estivo della Pro Loco

CIVITAVECCHIA – Prende il via con l’iniziativa “Aperitivo con l’Autore” la programmazione estiva della Pro Loco cittadina che si prevede ricca di appuntamenti.

Si inizia giovedì 13 giugno alle ore 18,30 con la presentazione del libro del M° Claudio Gargiulli “Il Romanzo della Musica”. Il libro tratta l’aspetto storico dell’espressione musicale a partire dalle origini fino al Novecento. Un volume che l’Autore, noto musicista conosciuto in città soprattutto per le sue esecuzioni al pianoforte, ha voluto dedicare a tutti coloro che vorranno approfondire l’evoluzione dei vari generi.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla esibizione di Flavia Morra al violino e di Ludovica Centracchio al violoncello, mentre si potrà degustare l’Aperitivo di Patrizia, un aperitivo speciale preparato dalla Lady Chef Patrizia Manunza del Ristorante Dolce & Salato in piazza

Fratti, 8.

“Anche quest’anno la Pro Loco di Civitavecchia sta organizzando un programma estivo con iniziative culturali di spessore, ma che potranno essere vissute anche in pieno relax, come la stagione richiede. – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Abbiamo voluto iniziare con la presentazione di un libro che come un romanzo incuriosisce e accompagna il lettore in un viaggio attraverso i secoli, volto alla conoscenza dei vari generi musicali, dei diversi protagonisti e le loro opere. Il tutto accompagnato da sottofondo musicale e da una speciale degustazione”.

L’appuntamento è per il prossimo giovedì 13 giugno alle ore 18,30 presso il ristorante Dolce & Salato in Piazza Fratti, 8. Info e prenotazioni al n. 3475619755 e 3513440202